За неделю в Мурманской области потушили 7 лесных пожаров

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:31:28+03:00

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Несмотря на то, что в Мурманской области наступило привычное дождливое лето, пожарным пришлось побороться с огнем, который не раз вспыхивал в лесах за последние семь дней июля.

- За последнюю неделю в регионе произошло семь лесных пожаров на общей площади 13 гектаров. Леса горели в Кольском, Мурманском, Ковдозерском, Зашейковском, Терском и Печенгском лесничествах, - доложил на оперативном совещании у главы региона заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев. – Все пожары были потушены в течение суток. Последний был ликвидирован в 7.30 3 августа. На территории, не относящихся к землям лесного фонда, возгораний не зафиксировано.

Чтобы предотвратить новые пожары, было проведено 42 рейда, в ходе которых было выявлено три нарушения. По двум уже составлены протоколы об административном правонарушении.

- Надо жестко следить за соблюдением всех мер. Я посмотрел фотографии Фонда дикой природы. Непотушенный костер, а потом несколько десятков лет по восстановлению пятна, которое появилось, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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