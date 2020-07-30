2020-07-30T14:01:46+03:00
Общество

Ученые прогнозируют в Мурманской области рост лесных пожаров

Во всем виновато изменение климата
Елена МОЛОДЦОВА
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Вероятность возникновения пожара выросла.Вероятность возникновения пожара выросла.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Климат заполярных широт обычно не способствует лесным пожарам. Огонь не любит низкие температуры и непрекращающиеся дожди. Однако этим летом погода явно благоволит и северянам, и стихии.

Напомним: только за предпоследнюю неделю июля легкие Кольского края горели четыре раза на общей площади 6,3 гектара.

- Анализ обстановки за последние годы, связанной с природными пожарами, показывает, что очаги возгораний в большом количестве стали фиксироваться на северных территориях и в Арктической зоне страны. И это связано, прежде всего, с изменением климата, - рассказал Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

На территории восточных районов Республики Карелия, юго-восточных районов Мурманской области и Республики Коми, западных районов Ханты-Мансийского автономного округа и восточных районов Красноярского края ученые института прогнозируют превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 7-12%.

И это несмотря на то, что синоптики прогнозируют на Кольском полуострове похолодание, а значит, увеличится и вероятность столь необходимым заполярным лесам дождей, и людей, отдыхающих на природе, станет меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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