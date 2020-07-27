2020-07-27T08:34:52+03:00
Общество

За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза

Их успели потушить в течение суток с момента обнаружения пожара
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Леса горели 4 раза за неделю.Леса горели 4 раза за неделю.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Лето продолжает радовать северян солнышком и теплом, а, значит, леса по-прежнему стоят сухие, и малейшая искра может привести к большой беде.

- За прошедшую неделю были зарегистрированы четыре лесных пожара на общей площади 6,3 гектара. Пожары произошли в Кандалакшском, Зашейковском и Печенгском лесничествах. Также Мурманской базе авиационной охране лесов пришлось тушить два пожара, которые случились на территории, не относящейся к лесному фонду: в Умбе и Ловозерском районе. Все пожары были ликвидированы в течение суток после обнаружения, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Кроме того, специалисты внимательно следили, как многочисленные отдыхающие соблюдают правила пожарной безопасности в лесах. Во время 48 рейдов они выявили 6 случаев нарушения этих правил. Четырем нарушителям было вынесено решение об административном наказании.

Поскольку погода продолжает благоволить северянам, ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будут действовать с 27 по 31 июля на территории Печенгского, Ловозерского и Мончегорского лесничеств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19-летний мошенник из Мурманска пытался спрятаться от росгвардейцев в лесу. Молодому человеку за кражу телефона светит до 2 лет лишения свободы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Мурманской области поручил разобраться с дорогой на Варзугу
Где в Мурманской области с 27 июля введут ограничения на посещение лесов
Губернатор Мурманской области: "Дом культуры моряков в Мурманске находится в ужасном состоянии"
Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Заболеваемость пусть незначительно, но снижается»
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 27 июля 2020 года составило 68 человек
Мурманская область получила 1,4 миллиарда рублей из резервного фонда кабмина
В Кандалакшском районе во время купания утонула 11-летняя девочка
На озере Сорока в Мурманске утонул мужчина
За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза
Погода в Мурманске и области 27 июля 2020 года
Стали известны подробности о последних погибших от коронавируса в Мурманской области на 26 июля 2020 года
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге открыл уникальный Ил-2 из Мурманской области