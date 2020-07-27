За неделю леса в Мурманской области горели четыре раза

27 Июль 2020 2020-07-27T08:34:52+03:00

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Лето продолжает радовать северян солнышком и теплом, а, значит, леса по-прежнему стоят сухие, и малейшая искра может привести к большой беде.

- За прошедшую неделю были зарегистрированы четыре лесных пожара на общей площади 6,3 гектара. Пожары произошли в Кандалакшском, Зашейковском и Печенгском лесничествах. Также Мурманской базе авиационной охране лесов пришлось тушить два пожара, которые случились на территории, не относящейся к лесному фонду: в Умбе и Ловозерском районе. Все пожары были ликвидированы в течение суток после обнаружения, - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

Кроме того, специалисты внимательно следили, как многочисленные отдыхающие соблюдают правила пожарной безопасности в лесах. Во время 48 рейдов они выявили 6 случаев нарушения этих правил. Четырем нарушителям было вынесено решение об административном наказании.

Поскольку погода продолжает благоволить северянам, ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств будут действовать с 27 по 31 июля на территории Печенгского, Ловозерского и Мончегорского лесничеств.

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ИСТОЧНИК KP.RU