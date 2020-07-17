19-летний мошенник из Мурманска пытался спрятаться от росгвардейцев в лесу

17 Июль 2020 2020-07-17T15:12:22+03:00

Молодому человеку за кражу телефона светит до 2 лет лишения свободы

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Колобок от бабушки с дедушкой укатился, а вот воришка из Мурманска спрятаться в лесу от правоохранителей не смог.

Оперативному дежурному заполярной Росгвардии из отдела полиции поступила ориентировка на задержание молодого человека, который в Октябрьском округе города обманом похитил мобильный телефон. На место происшествия был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны.

- Как рассказал потерпевший, во дворе дома к нему обратился мужчина с просьбой позвонить и, получив телефон, скрылся с ним в неизвестном направлении. Записав приметы, росгвардейцы приступили к поиску. Через несколько минут около остановки они заметили молодого человека, подходящего по внешности. Увидев патрульный автомобиль, тот попытался спрятаться в лесополосе, но был задержан. При нем был похищенный телефон, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Росгвардейцы передали правонарушителя прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы. Сейчас в отношении 19-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU