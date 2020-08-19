Жители Кузомени хотят избавиться от лошадей

Кому и чем помешали дикие лошадки? Фото: Дикие лошади Кольского п-ова

Чем известно село Кузомень, что еще в XVII веке раскинулось на Терском берегу Белого моря? Да, кончено, красной рыбой, песками и дикими лошадьми, которых в конце 1980-х годов сюда завезли в качестве эксперимента.

Животные, которых люди бросили на произвол судьбы, выжили в суровых северных широтах и стали живой достопримечательностью Кузомени. Год назад их под опеку взяла местная жительница Наталья Чунина, которая на пожертвования неравнодушных граждан подкармливала их всю зиму. Однако не все сельчане восприняли ее инициативу с восторгом – ведь лошади все-таки дикие.

- Было собрание с местными жителями. Как раз приезжали ученые из Москвы, которые исследовали, как они живут. Люди в один голос кричали, что они им не нужны и мешают, что либо лучше усыпить, либо увезти куда-нибудь, - рассказывает Наталья Чунина. – 30 лет им лошади не мешали, а тут назрела проблема.

Как выяснилось, животные ломают сельчанам заборы и выкапывают картошку. Но эту проблему как раз можно решить и без кардинальных мер – для этого сельчанам надо просто перестать их подкармливать и выкидывать очистки – не будет корма, и лошади перестанут туда приходить. А если не подходить к ним близко, то и агрессии проявлять не будут.

- Я разговаривала с туристами, которые приезжали в Кузомень в этом году. Многих привлекают именно лошади – рыбалку и пески можно найти и в другом, более доступном месте. Не будет туристов – и село постепенно вымрет, живем только за счет них, - говорит Наталья Чунина.

Зачем кузомляне пилят сук, на котором сидят, не понятно.

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