В Мурманской области на вертолете спасали трех ослепших от инфекции котят

Слепых котят доставили на большую землю вертолетом. Фото: Виктория МИНАЕВА

Островной – самый отдаленный и труднодоступный город Кольского полуострова. Добраться до него можно либо по воде, либо по воздуху. И, как заметила руководитель Приюта для бездомных животных в Мурмансвке Оксана Анчишкина, местным обитателям лучше не болеть – теплоход ходит раз в неделю и добирается до Мурманска за 16 часов, а вертолет пришлют только в самом крайнем случае, да и то, если повезет с погодой.

Однако болезнь, как правило, глубоко равнодушно к обстоятельствам и местоположению своей жертвы. Вот и трем маленьким котятам, ослепшим от инфекции, видимо, суждено было умереть в самом отдаленном населенном пункте Заполярья, но рядом оказались люди, в чьей груди бьются добрые и горячие сердца.

26 километров по тундре

- Эта история началась для меня 8 августа, когда я увидела в группе «Кошкин дом» сообщение о погибающих в Островном котятах, - рассказывает Оксана Анчишкина. – Конечно, вертолет не полетел бы специально за ними – стоимость одного полета примерно 400 тысяч рублей. Но я посмотрела, как востребована эта услуга у туристов и рыбаков и решила попробовать найти помощь.

Несколько часов Оксана Львовна провела на телефоне и в Интернете, и все-таки смогла найти заветный номер представителя турбазы «Йоканьга» в Островном, на которую и доставляют туристов вертолетами.

- Волнуюсь, набираю номер, быстро и коротко проговариваю свою просьбу. Пауза, покашливание и извинения на английском в невозможности вести разговор по-русски. Извиняюсь взаимно и прошу о помощи написать письмо на английском и приложить фото котят нашего волонтера Наташу Ежову и уже через полчаса получаю в мессенджере телефон менеджера турбазы Дарьи, - описывает события Оксана Анчишкина.

Оказывается, почти час назад зоозащитница звонила коллеги Дарьи в ЮАР. Однако языковой барьер не помешал найти отклик в сердце иностранца. Турбаза «Йоканьга» соглашается взять на борт трех хвостатых безбилетников, нуждающихся в помощи. Дарья берет на себя организацию доставки котят из Островного на турбазу, откуда летит вертолет. Для этого малышам пришлось трястись 26 километров на вездеходе по тундре.

26 километров по тундре котята ехали на вездеходе.

- Один котенок был очень слаб. По моей просьбе, Даша обложила его бутылками с горячей водой и укутала, но добраться до Мурманска живым, ему уже было не суждено, - говорит зоозащитница.

Помогите любовью и деньгами

Правда, оказалось, что организовать трансфер от Ловозера, где приземлился вертолет кошачьей санавиации, до Мурманска еще труднее. Но удача оказалась на стороне Оксаны Львовны и нуждающихся в ее помощи котят. Выяснилось, что по счастливой случайности в областной центр этим же вертолетом летит директор турбазы, который из Ловозера должен пересесть в свой автомобиль и отправиться в город-герой. Мужчина согласился взять в машину хвостатых попутчиков.

Крошку Остина пришлось выкармливать из шприца. Фото: Приют для бездомных животных Мурманск

- Спасибо вам, мои дорогие неравнодушные люди! Одного котенка забрала под свою опеку волонтер Любовь Стригунова. Второй остался у меня. Я нарекла его Остином Островным. За 16 дней он трижды посещал врача – временно снят вопрос об удалении обоих глаз. По причине 18-кратного закапывания и закладывания капель-мазей в глаза Оськи пришлось жить буквально у меня на груди и разделять все тягости моей активной жизни, - объясняет Оксана Львовна.

К слову, отсутствие зрения не мешает малышу вести активный образ жизни и легко ладить с собаками и своими сородичами. Однако хозяина малышу ищут зрячего и глазами, и сердцем.

- К большому сожалению, вместе с Осей растет и его счет в ветклинике - на сегодняшний день он составляет 6000 рублей. Если кто-то захочет поддержать ребенка, можно сделать перевод на карту Приюта. Кроме этого, очень приветствуется помощь полноценным детским влажным кормом или мясным детским питанием, - рассказываем, чем можно помочь Оксана Львовна.

История получилась удивительная, лишний раз доказывающая, что мир не без добрых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Апатитами в лесу нашли новорожденного щенка с пуповиной. Ковдорчанин подобрал малютку и всю ночь кормил из пипетки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru