Под Апатитами в лесу нашли новорожденного щенка с пуповиной

Злодейка-судьба приготовила этому крохи мучительную смерть в лесу сразу после рождения, но мир оказался не без добрых людей. Фото: "Ковдор ДОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ"

Мир не без добрых людей. В этом на собственном опыте убедился новорожденный щенок, который едва появившись на свет оказался в лесу под Апатитами.

- Молодой человек из Ковдора работает в Апатитах. Организация находится на окраине города, а сразу за дорогой начинается лесополоса, - рассказывает Галина Гусева, администратор группы «Ковдор Дом для животных». – Мужчина вышел на улицу и услышал как будто стон, а потом увидел на обочине дороги щенка. Слепого, с пуповиной, но уже чистого и обсохшего.

Как кроха туда попала, остается только предполагать. Однако молодой человек не растерялся, схватил малыша и поехал в приют в Апатитах. К сожалению, таких маленьких в приют не определить, да и кормящая собака сиротку не приняла.

- Мужчина всю ночь через каждый час кормил малыша специальной смесью, которую купил в зоомагазине, сделал ему даже импровизированный инкубатор, обложив коробку наполненными горячей водой емкостями. В общем, если бы не этот человек, щеночек, конечно бы, умер, - уверена Галина Гусева.

Сейчас для новорожденного крохи уже нашлась передержка. Выхаживать малыша взялась девушка из Ковдора, которая год назад заботилась о двух слепых котятах. А спаситель передал ей не только щенка, но и упаковку смеси для него. В общем, под такой опекой и в окружении добрых людей с малышом обязательно будет все в порядке.

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