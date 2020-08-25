Герои среди нас: в Ковдоре 8-летний мальчик спас пожилую женщину, которая упала в канаву

Ребенок не оставил в беде пожилую северянку. Фото: Анна Садова

Добрые дела вершатся в Мурманской области. Юноша с горячим сердцем, 8-летний Денис Садов из Ковдора, 23 августа мог почувствовать себя самым настоящим героем. Дело в том, что мальчик вместе с другими неравнодушными жителями вызволил из беды пожилую северянку Евгению Ставчанскую, которая упала в канаву.

О ходе спасательной операции "КП" рассказал ковдорчанин Никита Плотников, который вызывал скорую помощь.

- Отправившись днем на прогулку, женщина испачкала где-то руку и спустилась к каналу водоотведения ее промыть. Тут-то и произошел несчастный случай. Склон оказался крутой, северянка поскользнулась и упала в канаву. Сложно сказать, сколько по времени она там пробыла, - описывает ситуацию Никита Плотников.

К счастью, крики о помощи пенсионерки услышал 8-летний мальчик, который катался рядом на велосипеде. Ребенок сначала отважно попытался вытащить женщину из канала, однако силы оказались не равны и у него ничего не получилось. Тогда Денис Садов ринулся на дорогу и стать останавливать автомобили, чтобы кто-нибудь помог бедной северянке.

На его крики о помощи отозвались трое молодых ковдорчан Константин Зуев, Алексей и Никита Плотниковы, которые проезжали мимо на машине. Константин и Алексей побежали вызволять женщину, а Никита вызвал скорую помощь. Когда промокшую Евгению Ставчанскую достали из канала, она была в сознании, но без травм не обошлось.

- На лице - порез, глаз был в крови. Кроме того, она сломала руку - открытый перелом, если не ошибаюсь. Мы дождались приезда медиков, которые приехали буквально через 10 минут, передали женщину им и уехали, - вспоминает собеседник "КП".

По словам ковдорчанина, героями он и его друзья себя не чувствуют - они просто оказались в нужном месте в нужное время. А мальчика, наоборот, очень хвалят. Как рассказала мама юного спасателя Анна Садова, ребенок пришел домой после своего подвига очень воодушевленный.

- Прибежал весь на эмоциях и рассказывает, что помог бабушке. Я его похвалила, он переоделся и пошел гулять дальше, как ни в чем не бывало, - говорит женщина.

Глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов после таких событий пообещал наградить всех спасителей Евгении Ставчанской.

- Всем выпишем благодарственные письма! Приглашу ребят к себе обязательно на следующей неделе. Такие дела нужно поощрять! - подчеркнул Сергей Сомов.

Сейчас пострадавшая женщина госпитализирована в больницу Мончегорка. Чувствует себя уже гораздо лучше - даже простудиться не успела.

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