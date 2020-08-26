Под Апатитами всю ночь искали 90-летнего грибника

Поиски дедушки под Апатитами продолжались до темноты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опытные поисковики не устают напоминать, что отправляясь в лес даже на 15 минут, необходимо иметь при себе заряженный телефон, а уж то, что в случае с пожилыми людьми и детьми, заплутавшими на природе, счет идет на часы, говорить лишний раз и вовсе не стоит. Однако 90-летний житель Апатитов умудрился нарушить и первый непреложный закон, и лихо опровергнуть вторую аксиому.

- 25 августа в 20.30 по системе «112» поступило сообщение, что в лесополосе под Апатитами пропал 90-летний местный житель. Мужчина в 13.00 вышел с дачи «Солнечная поляна» и перешел реку в сторону леса для сбора дикоросов, дальнейшее местонахождение неизвестно. Мобильного телефона с собой нет, - сообщили вечером 25 августа в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На место незамедлительно выдвинулись спасатели. Вчетвером они прочесывали лес до 2.00, а потом поиски пришлось приостановить из-за наступившей темноты. С рассветом они возобновились.

- Около 10.00 поступила информация, что 90-летний мужчина сам вышел к даче из леса. В медицинской помощи он не нуждается, - сообщил о завершении поисковой операции «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

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