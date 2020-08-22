«Внимание! Поиск!»: Кто и как ищет пропавших в лесах и городах Мурманской области северян

Потеряться в лесу может каждый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суровая северная природа радует нас хорошей погодой, а леса – долгожданным урожаем ягод и грибов. Однако залюбовавшись пейзажами или увлекшись «тихой охотой», легко можно заблудиться. Увы, люди в Мурманской области в последнее время пропадают не редко.

С конца июля волонтеры и спасатели искали 85-летнюю Валентину Наседкину из Апатитов, 64-летнего Владимира Филева из Ковдора, 71-летнего Николая Кузнецова из Приречного и 88-летнюю Тамару Аверкову. Из них живой удалось пока найти только последнюю.

Люди подготовленные

- Особенность Мурманской области – в большом расстоянии между городами, много очень болот и достаточно прохладно. Действовать надо быстро: если у человека не очень крепкое здоровье и он не может разжечь костер, то шансов выжить немного, - рассказывает Алексей Соколов, региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт».

А вот аномальных зон, где люди бы пропадали чаще всего, на Кольском полуострове, к счастью, нет. Однако год на год не приходится. В 2019-м у добровольцев было больше городских поисков - много бабушек и дедушек выходили из дома и пропадали, в основном в Мурманске и Апатитах. Именно в этих городах и их окрестностях живет большая часть населения региона. Обычно так: чем лучше погода, тем больше народу теряется.

- Если сравнивать с другими регионами России, то в Мурманской области люди пропадают реже. Объяснить могу это только тем, что край у нас суровый и северяне, отправляющиеся в лес, более или менее подготовленные: представляют, в какую сторону надо выйти и как дойти до дороги, стараются недалеко отходить от машины и берут с собой заряженные телефоны. Кроме того, у нас нет таких густых лесов, чтобы зайти и заблудиться. Например, в окрестностях Мурманска деревья низкие, и если выйдешь на горку, сможешь понять, в какую сторону двигаться, - говорит Алексей Соколов.

Помочь может каждый!

Однако, как очень часто говорят поисковики, найти того, кто заблудился, гораздо проще, чем найти того, кто захочет искать. Увы, желающих бросить все свои дела и отправиться промозглой ночью в лес на поиски незнакомого человека не так уж и много. Постоянно в Мурманском региональном отряде 15-20 человек.

- Парадоксально, но чем больше город, тем меньше людей отзываются на поиск. Взять, например, небольшой городок вроде Мурмашей, там все друг друга знают, и люди охотнее откликаются, ведь беда произошла не у кого-то, а у знакомого, - делится опытом Алексей. – Влияет также насколько активно люди читают соцсети.

Наверное, самая яркая история из всего многолетнего опыта Алексея - это поиски 8-летнего Даниила Билолова, который в мае 2014 года отправился вместе с папой сплавляться на надувной лодке по реке Кице. Мужчину волной выкинуло из лодки, а мальчика понесло вниз по течению… Его нашли через три дня около железнодорожного моста в Молочном, на берегу реки Колы мертвым.

- Тогда в поиске участвовало около сотни человек, причем совершенно разных: и парапланеристы, и дайверы – кого там только не было, - вспоминает собеседник «КП». – Кроме того случая, я и не вспомню, чтобы народ так охотно шел на поиски. Беда, случившаяся с ребенком, вызывает больший отклик, чем пропавший рыбак.

Увы, по опыту не только мурманскому, но и общероссийскому, если речь идет о ребенке и воде, шанс найти пропавшего живым невелик. Так было и этой весной под Алакуртти, когда погибла 4-летняя девочка Альбина Кайрис.

Каковы же слагаемые успешного поиска?

- Чем раньше родственники забьют тревогу, тем лучше. Человека, который пропал сегодня утром, конечно, значительно легче искать, чем того, который не дает о себе знать уже несколько дней. Ну, и, конечно, чем больше людей откликнется, тем большую территорию за короткий промежуток времени мы охватим, - говорит Алексей Соколов.

Главное - чтобы были люди, готовые искать. Помочь может каждый!

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Поиски 88-летней бабушки в Оленегорске

7 августа в 22.12 на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» поступает заявка: пропала Аревкова (Путилова) Тамара Федоровна, 88 лет. Бабушка ушла в лес за грибами и заблудилась.

7 августа в 22.24 информационный организатор Галина берет ее в работу, выясняет все обстоятельства пропажи, обзванивает полицию, заказывает карты, делает ориентировку, согласовывает выезд с ЕДДС и ЦУКС.

Решение о выезде принимается сию же секунду, хотя из-за нехватки людей организовать все тяжело. В «ВКонтакте» создается пост в группе с призывом о помощи... Откликаются три экипажа (7 человек). На место выезжают Алексей Соколов (старший на месте) и Юрий Рецлаф (поисковик), остальные экипажи готовятся выезжать в 2.30.

8 августа в 2.45 Юрий приезжает на место первым, там уже работают спасатели и сотрудники полиции. Юрий уходит на задачу с родственниками. Время дорого, бабушка слабенькая, от стресса может подняться давление. В такой ситуации дорога каждая минута. Даже в летнее время пожилой человек может не пережить ночь в лесу.

Вскоре Юрий услышал тихий отклик изможденной и уставшей Тамары Федоровны. К этому моменту на место как раз прибывает Алексей и сразу же отправляется на эвакуацию к Юрию, в помощь бабушке.

Галина разворачивает выехавший экипаж, ждет конца эвакуации. К счастью, все закончилось хорошо. Тамару Федоровну вывели из леса, в медицинской помощи она не нуждалась.

НА ЗАМЕТКУ

8 правил, если потерялся

- Сразу звонить на номер 112 и на «горячую линию» ПСО «ЛизаАлерт» и не ждать наступления темноты.

- Главное, особенно для ребенка, - оставаться на месте! Человек в панике начинает метаться по лесу, из-за адреналина в первые часы может уйти на огромное расстояние от точки входа в лес и усложнить поиск.

- Берегите заряд телефона, объясните родственникам, что не надо звонить вам каждые пять минут.

- Уберите телефон в теплое сухое место (например, под одежду) - так батарея будет садиться медленнее.

- Не ешьте грибов и ягод, не приближайтесь к водоемам и не пейте из них.

- Не пытайтесь использовать народные приметы - лезть на дерево, идти по солнцу, мху. В первом случае это не поможет, зато может травмировать, в остальных - можно еще сильнее заблудиться.

- Если приходится ночевать лесу, важно развести костер, не спать и сохранять тепло. Можно делать зарядку каждые 15 минут. Ночью велик шанс даже летом получить переохлаждение, поэтому спать надо днем, а ночью сохранять тепло.

- Если вы слышите, что кто-то кричит, надо обязательно громко откликаться. Если нет сил, стучать палкой по дереву.

Что обязательно надо сделать, отправляясь в лес даже на 15 минут?

- Отставить самонадеянность и помнить, что заблудиться может каждый, даже крепкий мужчина и в хорошо знакомом месте.

- Спланируйте маршрут и сообщите близким, во сколько вышли, куда пошли и когда планируете вернуться.

- С собой надо взять заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, нож, свисток, воду, еду, туалетную бумагу – можно отмечать места, где вы уже проходили, важные лекарства, влажные салфетки и яркий пакет для мусора – им можно накрыться в случае дождя, соляные стельки или мини-грелки и компас.

- В лес надо обязательно ходить только в яркой одежде. В крайнем случае, накиньте яркую жилетку со светоотражающими полосами.

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