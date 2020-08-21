В Апатитах завершены поиски 78-летнего мужчины

Мужчине не удалось вернуться домой...Фото: "МурманСпас"

Очередная поисковая операция в Апатита длилась недолго. Напомним: днем 19 августа 78-летний Алексей Плотников ушел на прогулку и пропал. Последний раз он звонил близким в 13.00 и сказал, что находится у дороги в лесу. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

- Найден. Погиб, - такое сообщение появилось 21 августа в поисковом отряде «МурманСпас».

Поисковая операция завершилась спустя два дня.

- Мужчину, 1942 года рождения, который числился в розыске с 19 августа, нашли мертвым в его гараже. Признаков криминальной смерти не усматривается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

В обстоятельствах гибели пенсионера теперь будут разбираться следователи.

Напомним: под Кировском продолжаются поиски 74-летней Любови Якимовой, которая 5 августа ушла с дачи в поселке Титан.

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