В лесу под Апатитами пропал 78-летний мужчина

В Апатитах ищут Алексея Плотникова, который вышел на прогулку и не вернулся. Фото: "МурманСпас"

И снова в Апатитах нужна помощь добровольцев неравнодушных людей. В городе пропал 78-летний Алексей Плотников.

Алексей Иванович вышел на прогулку из дома №23 по улице Ленина около 12.00 19 августа. Последний раз вышел на связь в 13.00, сказал, что он в лесу рядом с дорогой. Что произошло дальше и почему мужчина так и не вернулся домой, неизвестно.

- Пропавшему на вид 75-80 лет, рост приблизительно 175 сантиметров. Волосы седые. Был одет в темные джинсы и такого же цвета джинсовую куртку, клетчатую рубашку, черные кроссовки. На голове была черная бейсболка, - сообщает приметы поисковый отряд «МурманСпас».

Любую информацию о местонахождении Алексея Плотникова можно сообщить по телефонам: 8 (81531) 4-73-43 или 02 (полиция), либо 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-14 (волонтеры).

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