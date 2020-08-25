В Мурманске пропал 33-летний мужчина

Мурманчанина ищут пятый день. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области продолжают пропадать люди. Так, в заполярной столице повсюду ищут 33-летнего Максима Максимова, который перестал выходить на связь с родными 20 августа. Живет мужчина по адресу: Мурманск, улица Сафонова, дом 47. О приметах и том, в чем был одет северянин, не уточняется. Пока что остается лишь надеяться, что с ним не приключилось беды, и волонтеры смогут отыскать мурманчанина целым и невредимым.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Максиме Максимове, просят сообщить в полицию по телефону 8 (8152) 40-61-10 или 102 или волонтерам поисково-спасательного отряда «МурманСпас» по телефону 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: под Кировском продолжают искать 74-летнюю Любовь Якимову, которая ушла с дачи в поселке Титан еще 5 августа. С поисками пожилой северянки в красных сапогах очень просят помочь местных жителей.

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