Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 25 августа 2020 года составило 152 человек

Коронавирус не щадит северян. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус не отпускает Кольский полуостров. Каждый день сообщается о новых жертвах пандемии. За почти пять месяцев коварная инфекция унесла уже ни одну жизнь, и число летальных исходов, к большому сожалению, продолжает расти.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека. Подробности новых смертей – сколько лет было погибшим и имели ли они сопутствующие заболевания – пока не сообщаются. Тем не менее, жертвами новой коронавирусной инфекции в Заполярье стали уже 152 северянина. Самому молодому было всего 37 лет, самому старшему - 93 года.

Всего опасный вирус в регионе подхватили уже 12428 человека. Врачи борются за каждого из заболевших. На ноги уже удалось поставить 9825 пациентов, у которых был диагностирован ковид.

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