Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 23 августа

Коронавирус унес жизни 148 северян. Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирус продолжает шествовать по Заполярью, хоть и в последнее время он немного поутих. Тем не менее, количество жертв, которых он забирает, неумолимо растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе погибли от опасной инфекции 148 человек. Сейчас стали известны подробности о тех четырех умерших, которые оказались в печальной сводке за 23 августа.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов — от 43 до 79 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Северяне имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, печени, сахарный диабет. Спасти их не удалось, - сообщили в оперштабе.

Всего в Мурманской области зафиксировано 12364 случая заражения COVID-19. Большая часть, целых 80%, уже выздоровели. Из больниц выписаны 9638 ковидных пациентов.

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