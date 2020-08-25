Стали известны подробности об умерших от коронавируса в Мурманской области на 24 августа

Коронавирус продолжает забирать жизни северян. Фото: Артем КИЛЬКИН

К сожалению, ждать милости от коронавируса не приходится – жертв коварной инфекции в Заполярья становится все больше. Напомним: накануне, 24 августа, оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил еще о четырех умерших от COVID-19. Теперь стали известны подробности о последних погибших.

- Скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов – от 40 до 70 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, среди которых заболевания сердечно-сосудистой системы и почек, сахарный диабет и онкология, - уточнили в оперштабе.

Всего жертвами коронавируса на Кольском полуострове стали 148 северян. Всего опасную инфекцию в регионе подхватили уже 12364 человек, из которых смогли победить болезнь 9638 пациентов ,у которых был диагностирован ковид.

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