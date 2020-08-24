Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ»

12 пациентов с ковидом подключены к ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кривая заболеваемости новой коронавиурсной инфекцией в Заполярье медленно, но верно ползет вниз. Снижение темпов роста заболеваемости отметил и министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса. Однако расслабляться рано – люди продолжают болеть.

Напомним: за минувшие сутки в регионе выявили 62 новых случая COVID-19.

- 48% пациентов с подтвержденным ковидом госпитализированы с легким течением болезни, 43% - со средней и 9% - в тяжелом состоянии. 12 человек находятся на искусственной вентиляции легких в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, - рассказал Дмитрий Панычев.

В Мурманской области сформирован 20-кратный запал лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизни тех, кого уже поразил COVID-19.

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