Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 24 августа 2020 года составило 148 человек

Умерших от коронавируса становится больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом в Мурманской области пошла на спад, количество летальных исходов, наоборот, только растет. Так, по последним данным оперативного штаба, в Заполярье зафиксировано 148 погибших от COVID-19. За минувшие сутки с опасной инфекцией не смогли справиться еще 4 ковидных пациента. Подробности о них - возраст, пол, сопутствующие заболевания, пока что не уточняются.

Всего в регионе зафиксировано 12364 случая заболевания коронавирусом. Абсолютным лидером является Мурманск с результатом в 6729 зараженных. Второе место у Белокаменки - 2310 заболевших. Замыкает тройку Североморск, где инфицированы 1036 человек. Тем не менее, многие северяне, а именно 80%, уже выздоровели - из больниц выписали 9638 пациентов.

Напомним: в регионе сняли ряд ограничений, введенных из-за СOVID-19. Так, возобновили работу кафе и рестораны, торговые центры, бассейны, музеи, фитнес-залы.

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