Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Количество выздоровевших выросло до 80%»

Дмитрий Панычев сообщил о сохранении положительной динамики. Фото: Правительство Мурманской области

Коронавирус пока не спешит покидать Кольский полуостров, а значит ситуация с пандемией остается первым вопросом на повестке дня.

- Сохраняется положительная динамика. Количество выздоровевших выросло до 80%. Темп регистрации новых случаев снизился на 5%. 58% от развернутых 1266 коек свободны, - рассказывает министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Что касается тяжести заболевания, то 50% пациентов с подтвержденным ковидом госпитализированы с легкой степенью тяжестью, 40% - со средней и 9% - в тяжелом состоянии. 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечение находится 1200 человек.

Количество обращений в WhatsApp-приемную продолжает снижаться. Сформирован практически 20-кратный запас лекарств. Кстати, бесплатные противовирусные препараты северянам с легкой или бессимптомной формой ковида и ОРВИ продолжают выдавать.

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