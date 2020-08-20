В Умбе заканчивается строительство четвертой торфяной котельной

Четвертая торфяная котельная почти готова встать в строй. Фото: Правительство Мурманской области

Слезть с мазутной иглы – одна из главных задач правительства Мурманской области вот уже много лет. Однако, несмотря на все усилия, многие города Заполярья продолжают топить дорогостоящими нефтепродуктами. Тем не менее, кое-какие подвижки в этом вопросе уже есть.

В Умбе заканчивается строительство четвертой, самой мощной, котельной, которая будет работать на торфе и отапливать 50 многоквартирных домов. Три ее предшественницы уже готовы начать отопительный сезон в срок. Одна из них, кстати, уже отапливала дома всю прошлую долгую зиму.

- Как говорят местные жители, в квартирах было тепло даже в сильные морозы, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Строительство котельных благодаря инвесторам и концессионным соглашениям привлекает в регион деньги. К тому же, мы уходим от мазута, а значит, экономим бюджетные средства, которые направим на развитие этих же муниципалитетов.

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