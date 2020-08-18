Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Ко второй волне пандемии готовы»

Андрей Чибис рассказал о готовности ко второй волне пандемии ковида. Фото: Правительство Мурманской области

Коронавирус, переступивший границы Кольского полуострова почти пять месяцев назад, пока не отступает, а уже ходят разговоры о новой волне пандемии. Готова ли Мурманская область к такому повороту событий? Этот вопрос был задан главе региона Андрею Чибису на пресс-конференции в ТАСС.

- Готовность, безусловно, есть. Очень важно, чтобы все меры предосторожности соблюдались. Мы должны четко понимать, что есть люди, предприятия, предприниматели, которые их могут нарушать, и закладывать это в расчет, - отметил Андрей Чибис. – Ситуация показала, что коронавирус – это не шутка. Еще в феврале мы отработали с крупными промышленниками все регламенты. С учетом того опыта и пика, который прошли и по крупнейшей стройке, и в целом по региону, мы понимаем, что делать и готовим к этому систему здравоохранения. Весь набор решений и алгоритмов действий в такой ситуации понятен.

Однако губернатор Мурманской области подчеркнул, что надеется, что какого-то критического пика не будет, но понимает, что он может быть и к этому принципиально готовится.

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