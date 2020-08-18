Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 16 и 17 августа

Число погибших в Кольском крае растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все больше и больше людей забирает коронавирус. 16 августа от опасной инфекции в Заполярье скончались 4 человека, а на следующий день - еще пять. Всего в Мурманской области насчитывается 121 летальный исход от COVID-19. Стали известны подробности о последних погибших.

- По данным на 16 августа, скончались четыре пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст пациентов - от 67 до 88 лет. Они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, крови. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

17 августа от коронавируса умерли еще пять человек, у которых болезнь так же протекала тяжело.

- Возраст северян - от 56 до 76 лет. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти их не удалось, - уточнили в оперштабе.

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