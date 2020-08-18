Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 18 августа 2020 года составило 125 человек

Коронавирус не отпускает Заполярье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая коронавирусная инфекция в Заполярье продолжает ставить антирекорды. Накануне, 17 августа, впервые с момента начала пандемии за сутки от COVID-19 умерли пять человек. Однако коварный вирус не сбавляет обороты и продолжает уносить жизни северян.

По информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе за последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Сколько им было лет и страдали ли они сопутствующими заболеваниями, пока не уточняется. Тем не менее, число жертв опасной инфекции на Кольском полуострове достигло 125 человек.

Всего же в Заполярье COVID-19 подхватили уже 11981 человек. К счастью, большинство из них – 8966 пациентов – медикам все же удалось вылечить от этого опасного недуга. Остальные 2890 инфецированных продолжают бороться с коронавирусом под наблюдением врачей.

Тем не менее, в областном минздраве опдчеркивают, что ситуация находится под контролем.

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