Какие анализы надо сдавать в детский сад и школу в Мурманской области

Малышам нужно сдать несколько анализов. Фото: vk.com/minzdrav_51

Совсем скоро жизнь в Мурманской области вернется в прежнее русло. После того, как заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Заполярье значительно снизилась, многие ограничения начали постепенно снимать. Так, уже в августе откроются торговые центры, бассейны и кафе с ресторанами, а 1 сентября дети пойдут в школу и детские сады.

К слову об учебных заведениях: стало известно, какие анализы нужно сдать малышам и ученикам младших классов, чтобы без проблем отправиться в детсад или школу. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

- Для получения справки в детский сад необходимы: результаты реакции Манту, проведенной в 2020 году, анализ кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз. Для обследования учащихся с 1 по 4 классы нужны только два последних анализа, - сообщили в региональном ведомстве.

Младшие школьники тоже проходят анализы. Фото: vk.com/minzdrav_51

Если реакция Манту в этом году не была сделана, нужно записаться на ее проведение через коллцентр поликлиники. Для сдачи кала на яйца глист и соскоба на энтеробиоз необходимо заполнить специальный бланк в медучреждении, а после пройти осмотр с ребенком у участкового врача-педиатра или фельдшера и получить справку.

Школьникам проходить осмотр не нужно, а только заполнить бланк и сдать анализы. Результаты передадут в школу из поликлиники.

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