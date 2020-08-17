Без торжественных линеек, но с бесконтактными термометрами

Увы, праздник в привычном формате пришлось отменить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца летних каникул осталось всего ничего, а значит, совсем скоро в школах прозвенят первые звонки и наконец-то снова зазвучат детские голоса. Напомним: всю четвертую четверть ребятам пришлось заниматься дистанционно, и они успели соскучиться по своим партам, одноклассникам и педагогам. Какие изменения ждут учеников учреждений общего и профессионального образования в новом учебном году?

Вместо праздника урок Победы

Каждый из нас помнит то 1 сентября, когда впервые переступил порог родной школы. Торжественная линейка, волнение и наставления педагогов... В этом году День знаний для первоклассников не будет привычным.

- Формат 1 сентября будет обновлен. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий традиционных торжественных линеек не будет, - сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. В День знаний в каждом классе пройдет урок Победы, посвященный Году памяти и славы - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня присвоения Мурманску почетного звания «Город-герой». Кроме того, предусмотрено проведение занятий, посвященных муниципальным историческим событиям.

Для первоклассников, которые по традиции впервые переступят порог школы вместе с родителями, 1 сентября начнется позже всех.

Минимизировать контакты

- Образовательная деятельность будет организована в традиционном формате с неукоснительным соблюдением требований Роспотребнадзора. Перед началом учебного года во всех учреждениях будут проведены уборка и дезинфекция помещений, - уточнила Анна Германовна.

Кроме того, при входе в школу всем сотрудникам, ученикам и посетителям будут измерять температуру бесконтактными термометрами. А вот прохождение всеми работниками обязательного тестирования на COVID-19 перед началом учебного года не потребуется.

- Будет организована встреча учащихся перед началом уроков и сопровождение их в кабинет. Чтобы максимально разобщить школьников, будет изменено время начала первого урока в разных классах. При этом расписание звонков будет составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между детьми. Перемены будут организованы с учетом разделения рекреаций на отдельные зоны, - отметила Анна Германовна.

В малокомплектных школах за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, обеспечено проветривание его во время перемены и коридора во время уроков, а также обеззараживание воздуха. В кабинетах биологии, информатики, музыки, технологии, физики и химии, которые оснащены специализированным оборудованием, классы будут меняться.

- Переход на двухсменный режим работы в школах, где его не было, не предусматривается, - подчеркнула министр.

Обед на социальной дистанции

Учеба учебой, а обед, как говорится, по расписанию. Разумеется, возможности перекусить школьников не лишат.

- Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, должны использовать средства индивидуальной защиты и перчатки, - подчеркнула Анна Головина. Будет увеличена продолжительность перемен для организации питания при сокращении времени проведения уроков. График питания будет составлен по параллелям с соблюдением социальной дистанции в столовой. При необходимости молоко и сок будут выдаваться в индивидуальной упаковке в кабинетах младших классов.

Что касается педагогов, то вести уроки им можно будет без маски. Средства индивидуальной защиты учителей обяжут надевать только в местах общего пользования и при повышении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

- С 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медицинский работник, - отметила глава ведомства. - В каждую образовательную организацию будут приобретены бесконтактные термометры, а в класс оборудование для обеззараживания воздуха. На эти цели областное правительство выделило 147 миллионов рублей. Поставка оборудования начнется в августе и завершится до 15 сентября. Также школы и профучилища обеспечат санитайзерами и кожными антисептиками, дезсредствами и средствами индивидуальной защиты.

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