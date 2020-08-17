И.о. министра здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавиурса: «Приступаем к постепенному сворачиванию коечного фонда под ковид»

В Мурманской области начали постепенно сворачивать коечный фонд. Фото: Артем КИЛЬКИН

По-прежнему главной темой на еженедельном оперативном совещании у главы региона остается ситуация с коронавирусом.

- Продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. На минувшей недели региона удержался в диапазоне до 70 зараженных за сутки, - отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Ее слова подкрепилв цифрами и.о. министра здравоохранения региона Инга Анискова. Доля от числа выявленных заболеваний 76%. Темп заболеваемости снизился на 40%.

- В стационарах 49% свободного коечного фонда для ковида, что полностью удовлетворяет потребностям медучреждений. Приступаем к плановому постепенному сворачиванию коечного фонда, - отметила Инга Анискова. – 1733 пациента с легкой и бессимптомной формами течения болезни проходят лечения на дому. 2124 человека получили бесплатные противовирусные препараты, что, несомненно, уменьшает количество осложненных форм заболеваемости.

Кроме того, в регионе сформирован 11-кратный неснижаемый запас лекарственных препаратов.

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