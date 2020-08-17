И.о. министра здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавиурса: «Приступаем к постепенному сворачиванию коечного фонда под ковид»

В Мурманской области начали постепенно сворачивать коечный фонд.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По-прежнему главной темой на еженедельном оперативном совещании у главы региона остается ситуация с коронавирусом.
- Продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. На минувшей недели региона удержался в диапазоне до 70 зараженных за сутки, - отметила врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.
Ее слова подкрепилв цифрами и.о. министра здравоохранения региона Инга Анискова. Доля от числа выявленных заболеваний 76%. Темп заболеваемости снизился на 40%.
- В стационарах 49% свободного коечного фонда для ковида, что полностью удовлетворяет потребностям медучреждений. Приступаем к плановому постепенному сворачиванию коечного фонда, - отметила Инга Анискова. – 1733 пациента с легкой и бессимптомной формами течения болезни проходят лечения на дому. 2124 человека получили бесплатные противовирусные препараты, что, несомненно, уменьшает количество осложненных форм заболеваемости.
Кроме того, в регионе сформирован 11-кратный неснижаемый запас лекарственных препаратов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области на 14 и 15 августа. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 15 августа 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru