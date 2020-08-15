Под Териберкой застрял рейсовый автобус

На помощь автобусу пришел бульдозер. Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ

Путь на незабываемое побережье Баренцева моря тернист не только зимой. Летом спешащих познакомиться с красотами Крайнего Севера туристов ждет 40 километров грунтовки.

Напомним: в этом году на автоподъезде к Териберке начался капитальный ремонт первых 10 километров этой не простой дороги. Однако для того, чтобы было хорошо, автомобилистам приходится терпеть неудобства стройки. Большие перепады высот и неровности порой, кажется, способен преодолеть только внедорожник.

Вот и рейсовому автобусу, идущему в Териберку, не повезло. Большая машина забуксовала на будущей песчаной подушке для дорожного полотна. К счастью, на дворе далеко не зима и ждать помощи, пока к месту снежного плена пробьется тяжелая техника. На стройке все рядом! Автобус прицепили к бульдозеру, и через несколько минут он оказался на свободе.

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