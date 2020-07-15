2020-07-15T10:11:16+03:00
Происшествия

25-летний житель Мурманска сорвался со скалы в Анапе

Отправившийся ему на помощь местный житель застрял на полпути
Ника СВЕТЛОВА
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Житель Мурманска не смог сам выбраться после падения. Фото: www.instagram.com/spas_anapaЖитель Мурманска не смог сам выбраться после падения. Фото: www.instagram.com/spas_anapa
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Каждое лето с нашими земляками, отправившимися на курорты за солнцем и отдыхом, случаются неприятности. "Служба спасения" Анапы рассказала по беду, приключившуюся с 25-летним жителем Мурманска. Он гулял вдоль слкона горы Лысая и сорвался с него. Травмы от падения не позволили парню выбраться самостоятельно.

- В попытке оказать помощь молодому человеку, 24-летний местный житель спустился вниз и застрял на полпути. Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали пострадавших и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщает "Служба спасения".

Спасатели помогли и пострадавшему, и местному жителю, который бросился на помочь северянину. Фото: www.instagram.com/spas_anapa

Спасатели помогли и пострадавшему, и местному жителю, который бросился на помочь северянину. Фото: www.instagram.com/spas_anapa

Напомним: два года назада в Анапе после 10-летней комы умерла 10-летняя девочка из Мурманска, которая неудачно нырнула во время купания. В августе 2019 года в Сочи едва не изнасиловали девушку из Мурманска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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