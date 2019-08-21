2019-08-21T17:12:20+03:00
Происшествия

Житель Мурманской области пытался изнасиловать 16-летнюю девушку в Сочи

Юная ростовчанка сумела дать отпор злоумышленнику и сбежать
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: Тимур ХАНОВ
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Теплым вечером 17 августа в Лазаревском районе Сочи молодая девушка беззаботно прогуливалась по морскому пляжу на территории пансионата, куда она с родителями приехала отдохнуть. Вскоре она увидела приближающегося к ней мужчину, который неожиданно решил с ней познакомиться. Незнакомец разозлился, услышав от девочки отказ, напал на нее и схватил волосы, пытаясь изнасиловать.

- К большому счастью, несовершеннолетняя смогла вырваться из рук преступника и убежать. Девушка сразу сообщила о происшествии родителям, которые уже в свою очередь вызвали полицию, - сообщают в следственном комитете по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов смогли быстро задержать злоумышленника - 29-летнего жителя Мурманской области арестовали сразу. Теперь ему грозит лишение свободы до 15 лет по статье 131 Уголовного Кодекса РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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