Медведицу, напавшую на девушку в Териберке, не стали отстреливать

Медведица больше не появлялась в окрестностях Териберки.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В этом году северное лето порадовало северян теплом. Люди погрелись на припекающем солнышке, а теперь не могут нарадоваться, что из-за урожая ягод и грибов медведи не спешат с визитами в города и дачные поселки.
Тем не менее, без инцидентов не обходится. Напомним: в конце июля на побережье Баренцева моря медведица столкнулась нос к носу с девушкой, приехавший полюбоваться заполярными красотами из Сергиева Посада. Косолапая мамаша, которая была со своими малышами, встала на задние лапы, напугала туристку и, пройдя по ней, ретировалась с литорали.
В госохотнадзоре региона взяли ситуацию под контроль и предупредили, что если хищник вернется и проявит агрессию, придется отстрелить и его, и малышей.
- В Териберке постоянно работают охотинспекторы. Однако медведица с медвежатами больше не появлялась. Поэтому ни ей, ни малышам ничего не угрожает, - рассказал «КП» Дмитрий Каск, начальник отдела государственного охотничьего надзора минприроды Мурманской области.
Более того, за последние две недели охотинспекторам не пришлось отстреливать ни одного из косолапых. Мишки ведут себя спокойно и держатся на почтительном расстоянии от городов и дачных поселков. Так что число убитых из-за угрозы людям косолапых в этом сезоне по-прежнему два.
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