Охотничий сезон-2020: сколько лосей и медведей можно добыть в Мурманской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:12:28+03:00

В области можно поохотиться на медведей и лосей. Фото: Кандалакшский заповедник

Изменить размер текста: A A

В Заполярье сейчас идет сезон охоты, однако это не означает, что можно стрелять зверей сколько душа пожелает. Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис утвердил лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории кольского края с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Соответствующее постановление появилось на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.

- В предстоящем сезоне лимит на добычу лося составил – 259 особей, в том числе старше одного года – 217 особей, до одного года – 42 особи, бурого медведя – 157 особей. Разрешенное орудие охоты - охотничье огнестрельное оружие, отвечающее требованиям гуманного обращения с животными, - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Дни выдачи разрешений можно посмотреть в графике на официальном сайте минэкологии.

Напомним: в Мурманской области официально запретили охоту на северного оленя. Этот вид был занесен в Красную книгу России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

в Мурманской области собирают белые грибы. В регионе набирает обороты сезон тихой охоты (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU