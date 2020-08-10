На дне Ура-Губы дайвер нашел красный внедорожник

Внедорожник не успел покинуть литораль до прилива. Фото: Андрей Шмаков

Не только в Териберке беспечные туристы, желающие подъехать поближе к воде, топят свои внедорожнике. Такая практика есть и в Ура-Губе.

Дайвер с 20-летним стажем Андрей Шмаков обнаружил на дне Баренцева моря красный внедорожник. Как выяснилось, Niva с госномером Республики Карелия оказалась слишком близко в воде в момент прилива и вскоре ушла на дно.

- За годы своих многочисленных погружений я находил под водой всякое, в основном мелочевку разную: телефоны, часы, рыболовные снасти. В Норвегии как-то мне попалась потерявшаяся краболовка, полная крабов. Самое неожиданное – это труп человека, привязанный к бетонному кольцу под мостом реки Широкая Салма, - рассказывает «КП» Андрей Шмаков.

А уж что касается всевозможной техники, то дайверу приходилось по просьбе владельцев искать на дне водоемов снегоходы и лодочные моторы.

- Ребята ночью пытались выехать к морю по отливу, но застряли. Днем с отливом машину эвакуировали, - делится подробностями происшествия собеседник «КП».

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