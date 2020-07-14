В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером

14 Июль 2020 2020-07-14T13:40:10+03:00

Видео было не из Мурманской области. Фото: скрин

Однако оказалось, что действие происходит не в Териберке, а в Канаде [видео]

Изменить размер текста: A A

Недавно в мурманских соцсетях стали обсуждать милый видеоролик, где любопытный тюлень приплыл под водой к дайверу, "обнимал" его ластами за голову и нюхал камеру.

Эти животные в Мурманской области не редкость. Например, в Териберке, в Баренцевом море, они частые гости. Северяне подумали, что и этот ролик был снят в поморском селе, однако другие засомневались - слишком уж чистая, бирюзовая вода. Как оказалось, второй вариант был верным - съемка шла вообще в другой стране.

- Это видео было снято весной в Канаде, недалеко от Ванкувера, - рассказали "КП" в школе фридайвинга Arcticfree.

Так что миловались с тюленем никак не в Териберке, хотя было бы здорово, если бы это происходило в наших краях.

Напомним: в Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень. Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790369" frameborder="0"></iframe> Тюлень устроит обнимашки с дайвером.Автор: "Arcticfree"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У взлетно-посадочной полосы аэропорта «Мурманск» бродит медведь. Косолапый поселился недалеко от аэродром два года назад (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU