2020-07-14T13:40:10+03:00
Дом. Семья

В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером

Однако оказалось, что действие происходит не в Териберке, а в Канаде [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Видео было не из Мурманской области. Фото: скринВидео было не из Мурманской области. Фото: скрин
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Недавно в мурманских соцсетях стали обсуждать милый видеоролик, где любопытный тюлень приплыл под водой к дайверу, "обнимал" его ластами за голову и нюхал камеру.

Эти животные в Мурманской области не редкость. Например, в Териберке, в Баренцевом море, они частые гости. Северяне подумали, что и этот ролик был снят в поморском селе, однако другие засомневались - слишком уж чистая, бирюзовая вода. Как оказалось, второй вариант был верным - съемка шла вообще в другой стране.

- Это видео было снято весной в Канаде, недалеко от Ванкувера, - рассказали "КП" в школе фридайвинга Arcticfree.

Так что миловались с тюленем никак не в Териберке, хотя было бы здорово, если бы это происходило в наших краях.

Напомним: в Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень. Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном.

Тюлень устроит обнимашки с дайвером.Автор: "Arcticfree"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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