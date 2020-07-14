В соцсетях Мурманской области появилось видео, как тюлень обнимается с дайвером
Недавно в мурманских соцсетях стали обсуждать милый видеоролик, где любопытный тюлень приплыл под водой к дайверу, "обнимал" его ластами за голову и нюхал камеру.
Эти животные в Мурманской области не редкость. Например, в Териберке, в Баренцевом море, они частые гости. Северяне подумали, что и этот ролик был снят в поморском селе, однако другие засомневались - слишком уж чистая, бирюзовая вода. Как оказалось, второй вариант был верным - съемка шла вообще в другой стране.
- Это видео было снято весной в Канаде, недалеко от Ванкувера, - рассказали "КП" в школе фридайвинга Arcticfree.
Так что миловались с тюленем никак не в Териберке, хотя было бы здорово, если бы это происходило в наших краях.
Напомним: в Мурманской области впервые в России родился в неволе серый атлантический тюлень. Уникальный случай произошел в аквакомплексе в Полярном.
Тюлень устроит обнимашки с дайвером.Автор: "Arcticfree"
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