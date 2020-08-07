В Баренцевом море сняли на видео кита, охотящегося вместе с дельфинами

Кит напугал туристов своей охотой за селедкой. Фото: Артур Абдюханов

Морская рыбалка в Баренцевом море может запомнится не только прекрасным уловом и неповторимыми пейзажами за боротом, но и, если повезет, встречей с морскими млекопитающими. В этот раз удача улыбнулась гостю из Москвы Артуру Абдюханову.

- Мы плавали на судне в Баренцевом море. У меня морская болезнь, таблеток нет, - вспоминает тот день Артур Абдюханов.

Но все неприятные ощущения от качки у туриста, как рукой сняло, когда в нескольких метрах от его судна кит и стая дельфинов устроили настоящее шоу.

- Дельфины работают в ОПГ с китами. Схема простая: стая дельфинов гонит селедку к киту, он бьет хвостом по воде и глушит рыбу. Ест как баржа, а дельфины доедают, - описывает увиденное Артур Абдюханов. - Кит размером как два или три Land Cruiser 200. И они очень страшные, ну в смысле кто его знает, что они там удумают? Проглотят вдруг случайно.

Помимо этой незабываемой встречи, москвич поймал пикшу и две трески общим весом 3 килограмма. Так, что морская рыбалка на севере точно удалась.

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