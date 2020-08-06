ДТП под Зеленоборcким: 49-летний мотоциклист разбился насмерть

Поездка на мотоцикле закончилась трагедией. Фото: Кандалакша Онлайн

Ветер, скорость и вьющаяся серая лента дороги. Именно так видят свою жизнь летом мотоциклисты. Однако захватывающая дух поездка зачастую проходит по тонкой грани между жизнью и смертью, переступить которую можно, сделав малейшую ошибку.

- 4 августа в 20.55 на 1115 километре федеральной автодороги «Кола» произошла авария. 49-летний водитель мотоцикла Honda ехал со стороны Санкт-Петербурга в Кандалакшу, не справился с управлением и совершил столкновение с металлическим дорожным ограждением. От удара мужчина улетел в левый кювет, а его «железный конь» продолжил движение по инерции и оказался в правом кювете, - сообщила «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, после столкновения с отбойником байкер пролетел еще несколько метров по обочине и камням. Увы, от жесткого удара о землю экипировка его не спасла. Мужчину доставили в Кандалакшскую ЦРБ, но несмотря на помощь медиков он умер в течение суток после аварии.

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