Стали известны подробности ДТП в Мурманске, в котором пострадали четыре человека

Гоночный заезд BMW закончился страшной аварией. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

К сожалению, далеко не все желают учиться на чужих ошибках. Вот и 24-летний водитель BMW то ли не слышал, то ли предпочел пропустить мимо ушей информацию о том, как пьяная автоледи в Апатитах на скорости 205 километров в час устроила смертельную аварию. Автогонщику из Мурманска повезло больше.

Напомним: в 18.25 5 августа на выезде на Восточно-объездную дорогу с улицы Рогозерской в областном центра произошло страшное ДТП – столкнулись BMW и Nissan.

- По предварительной информации, водитель BMW ехал с объездной в сторону улицы Карла Маркса и по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. Пострадали четыре человека: водитель BMW, 19-летний водитель второй иномарки и два его пассажира 46 и 56 лет, - рассказывает подробности инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, виновник аварии ехал со стороны Первомайского округа и сходил в поворот на скорости 150 километров в час. Увы, выйти из него оказалось гораздо труднее, и иномарка оказалась на встречной полосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опасный поворот: В Мурманске в ДТП пострадали 5 человек. Водитель Hyundai не предоставил преимущество едущему навстречу Daewoo [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru