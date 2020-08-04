Опасный поворот: В Мурманске в ДТП пострадало 5 человек
Первый понедельник августа в столице Заполярья закончился страшной аварией. Поворот налево едва не стоил жизни водителям и пассажирам сразу двух иномарок.
- В 21.50 3 августа у дома №22 по проспекту Кольскому в Мурманске произошла авария. По предварительной информации, 29-летний водитель Hyundai ехал с юга на север по проспекту Кольскому и при повороте налево на улицу Капитана Орликовой не предоставил преимущество ехавшему по встречной полосе Daewoo. В результате ДТП пострадали пять человек, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В медицинские учреждения города были доставлены сам виновник аварии, его 25-летний пассажир, а также 20-летний водитель Daewoo и два его пассажира 22 и 44 лет. Двое из пострадавших были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
В Мурманске в ДТП пострадало 5 человек.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
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