2020-08-04T10:16:24+03:00
Происшествия

Опасный поворот: В Мурманске в ДТП пострадало 5 человек

Водитель Hyundai не предоставил преимущество едущему навстречу Daewoo [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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От удара машины раскидала по дороге. Фото: Мурманск ДТП ЧПОт удара машины раскидала по дороге. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Первый понедельник августа в столице Заполярья закончился страшной аварией. Поворот налево едва не стоил жизни водителям и пассажирам сразу двух иномарок.

- В 21.50 3 августа у дома №22 по проспекту Кольскому в Мурманске произошла авария. По предварительной информации, 29-летний водитель Hyundai ехал с юга на север по проспекту Кольскому и при повороте налево на улицу Капитана Орликовой не предоставил преимущество ехавшему по встречной полосе Daewoo. В результате ДТП пострадали пять человек, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В медицинские учреждения города были доставлены сам виновник аварии, его 25-летний пассажир, а также 20-летний водитель Daewoo и два его пассажира 22 и 44 лет. Двое из пострадавших были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

В Мурманске в ДТП пострадало 5 человек.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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