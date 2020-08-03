Серьезное ДТП в Апатитах: пьяный водитель Audi влетел в мотоцикл и протаранил два автомобиля, есть пострадавшие

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:54:58+03:00

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В последнее время жители Мурманской области все чаще попадают в ДТП с серьезными последствиями. Так, в Апатитах 2 августа случилась массовая авария, где пьяный 27-летний водитель на внушительной скорости врезался в мотоциклиста и протаранил два автомобиля. В итоге, мотоцикл разбился вдребезги, а его хозяин оказался в больнице. Плюс, еще несколько пострадавших.

- В 19.40 на перекрестке в районе улицы Строителей в Апатитах 27-летний водитель Audi A6 наехал на мотоцикл Yamaha и автомобиль Volkswagen, которые дожидались зеленого сигнала светофора. Последний по инерции наехал на впереди стоящий UAZ Patriot. В ДТП пострадал 43-летний мотоциклист, которого госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а также 32-летний водитель Volkswagen, его 22-летняя пассажирка и 26-летняя пассажирка Audi A6. Им оказали медицинскую помощь амбулаторно, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как показало медицинское освидетельствование, зачинщик аварии, водитель Audi A6, был пьян. Сейчас по факту ДТП сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/794127" frameborder="0"></iframe> Серьезное массовое ДТП в Апатитах.Автор: "Фирма "Релант"

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