Андрей Чибис – Тине Канделаки: « Рестораны в Мурманской области откроем в сентябре»

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:58:51+03:00

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Во время своего недавнего визита в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретил в ресторане давнюю знакомую Тину Канделаки. Известная журналистка не упустила возможность взять короткое интервью у главы заполярного региона. На этот раз говорили об отдыхе на Кольском полуострове.

- У нас круто! Видите у меня загар? Это наш северный загар! Настоящий, надежный и очень привлекательный. Все в Мурманскую область! – призывает Андрей Владимирович. – 120 тысяч озер, рыбалка, квадроциклы, а главное – самые лучшие люди.

Тина Канделаки попросила рассказать о хороших отелях и ресторанах в Заполярье. Вот тут-то и выяснилась интересная деталь.

- Все рестораны хорошие, но пока еще не работают – откроем только в сентябре, - заверил Андрей Чибис.

Однако на последнем брифинге 31 июля глава региона пообещал северянам, что если вспышек коронавируснйо инфекции в ближайшие две недели не случится, то заведения общественного питания, детские сады, кинотеатры и плановая медицина вернутся к прежнему режиму работы уже в середине августа. Видимо северянам придется ждать снятия ограничений до осени.

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