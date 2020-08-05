В Гаджиево отец с дочерью сбежали из обсерватора
Коронавирус стал хорошей проверкой на ответственное отношение северян к себе и окружающим. Правда, не все сдали неожиданно выпавший на их долю экзамен. Некоторые с треском провалились. В их числе оказался и житель Полярного.
- В мае мужчина вместе с несовершеннолетней дочерью на две недели был госпитализирован в лечебное учреждение в Гаджиево для лабораторных исследований – оба контактировали с больным коронавирусом. Однако на пятый день пациент добровольно покинул обсерватор, - рассказывают о произошедшем в Полярном районном суде.
По словам «дезертира», решение уйти из обсерватора он принял после того, как узнал, что его знакомого с коронавирусом выписали из больницы. Кроме того, режим самоизоляции мужчина вместе с дочерью продолжил соблюдать уже в домашних условиях.
Однако служители Фемиды признали эти доводы несостоятельными и признали северянина виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». За самовольное оставление обсерватора мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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