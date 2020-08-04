В Мурманске в бассейне сауны обнаружили труп мужчины

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:38:33+03:00

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Отдых в одной из саун столицы Заполярья закончился трагедией. Напомним: оперативный штаб Мурманской области разрешил работу подобного рода заведений еще в первых числах июня.

- 39-летний мужчина в сауну отдохнуть вместе с родственником. Именно он и обнаружил его плавающим в бассейне и не подающим признаков жизни. Клиент сауны вызвал скорую помощь, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Однако подоспевшие медики уже не могли ему ничем помочь – мужчина погиб.

- При осмотре трупа телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего - уточнила собеседник «КП».

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ИСТОЧНИК KP.RU