2020-08-03T17:17:36+03:00
Общество

Жительница Апатитов надела наручники из секс-шопа и потеряла ключ

Из затруднительного положения девушку вызволили полицейские
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Девушку освободили от оков. Фото: unsplash.com/Девушку освободили от оков. Фото: unsplash.com/
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На днях в Апатитах произошел необычный случай, который поставил в тупик местную 18-летнюю жительницу. Решив поэкспериментировать, девушка пристегнула себя меховыми наручниками из секс-шопа, однако ключ внезапно потерялся. Растерянной северянке ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию, дабы освободить себя от стальных оков.

- Апатитчанка позвонила в дежурную часть и попросила стражей порядка вызволить ее из затруднительного положения. Девушка была пристегнута добровольно, жалоб и претензий по поводу случившегося ни к кому не имела, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Оказалось, что ключ от наручников полицейских подходит к оковам из секс-шопа, что было как нельзя кстати. Так что несчастную северянку удалось благополучно освободить.

Напомним: житель Мончегорска отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна. Мужчину увезли в больницу с большой кровопотерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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