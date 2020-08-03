Жительница Апатитов надела наручники из секс-шопа и потеряла ключ
На днях в Апатитах произошел необычный случай, который поставил в тупик местную 18-летнюю жительницу. Решив поэкспериментировать, девушка пристегнула себя меховыми наручниками из секс-шопа, однако ключ внезапно потерялся. Растерянной северянке ничего не оставалось делать, как обратиться в полицию, дабы освободить себя от стальных оков.
- Апатитчанка позвонила в дежурную часть и попросила стражей порядка вызволить ее из затруднительного положения. Девушка была пристегнута добровольно, жалоб и претензий по поводу случившегося ни к кому не имела, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Оказалось, что ключ от наручников полицейских подходит к оковам из секс-шопа, что было как нельзя кстати. Так что несчастную северянку удалось благополучно освободить.
Напомним: житель Мончегорска отрезал себе мужское достоинство и выпал из окна. Мужчину увезли в больницу с большой кровопотерей.
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