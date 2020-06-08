Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: разрешена работа фитнес-центров, саун, бань и соляриев

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:27:36+03:00

Спортзалам наконец разрешили работать. Но не везде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но не во всех муниципалитетах они смогут открыться

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области начинает стабилизироваться. Поэтому в правительстве региона сообщили, что начинается второй этап снятия ограничений из-за COVID-19. Напомним: первый начался 12 мая, когда сняли обязательный для всех режим самоизооляции, разрешили работать салонам красоты (с 5 мая), библиотекам, музеям, магазинам площадью до 400 кв.м.

- Мы продолжаем постепенно возвращаться к привычному ритму жизни. Но второй этап коснется не всех муниципалитетов, - уточнил губернатор Андрей Чибис.

Так, в "красную зону", где пока сохраняются ограничения, вошли Кировск, Апатиты, Мончегорск, Мурманск, Кольский район, ЗАТО Североморск - здесь число зараженных коронавирусом растет.

Что же включает в себя второй этап? Разрешена работа объектов развозной торговли, открываются бани, солярии, сауны, фитнес-центры, спортивные объекты, секции. Правда, эти объекты должны соблюдать четкие правила. Например, нельзя использовать бассейны и купели, площадь на одного человека в бане или сауне должна быть 1,5 квадратных метра, спортзалы должны быть заполнены не более чем на 25%, а сотрудники обязательно должны сдавать тесты на коронавирус.

Также увеличено количество окон в МФЦ до 80%.

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