2020-08-03T12:07:30+03:00
Общество

Где в Мурманской области с 1 августа введены ограничения на посещение лесов

Под запретом оказались визиты сразу в пяти лесничествах
Елена МОЛОДЦОВА
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От шашлыков в лесу лучше воздержаться, дабы не спровоцировать лесной пожар.От шашлыков в лесу лучше воздержаться, дабы не спровоцировать лесной пожар.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Даже прошедшие дожди не сильно повлияли на пожарную обстановку в лесах. Напомним: на прошлой неделе зеленые легкие Кольского полуострова горели семь раз. К счастью, во всех случаях с огнем удалось справиться в течение суток.

Тем не менее, чтобы уберечь деревья от потенциальных возгораний министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области ввело ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

- с 1 по 5 августа включительно запрет действует на территории Печенгского, Мурманского, Кольского и Мончегорскго лесничеств, а с 1 по 4 августа включительно – на территории Терского лесничества, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Носарев.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по телефонам: 8-800-100-94-00 (федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны») или 8-911-338-61-31(региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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