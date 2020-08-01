Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 1 августа 2020 года составило 79 человек

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:49:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 1 августа 2020 года

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К сожалению, печальная тенденция июля по росту летальных исходов от коронавируса передалась и едва успевшему начаться августу. Напомним: в июле число жертв новой коронавирусной инфекции в Заполярье выросло почти в четыре раза. И хотя оперативный штаб Мурманской области заявил о наметившейся тенденции по снижению заболевания COVID-19, на росте умерших от коварного вируса это никак не сказалось.

1 августа оперштаб региона сообщил о еще двух летальных исходах. Таким образом число жертв пандемии коронавируса в Заполярье достигло 79 человек.

Всего ковид на Кольском полуострове подхватили 10370 северян, из которых 6409 уже выздоровели. К слову, в борьбе с коронавирусом с недавних пор перевес оказался на стороне врачей: за сутки из больниц выписали 207 человек, в то время как диагноз поставили 138.

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ИСТОЧНИК KP.RU