2020-07-31T16:04:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас наметился профицит ковидных коек»

По словам Дмитрия Панычева, из больниц выписывают больше людей, чем в них поступает
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Министр здравоохранения Дмитрий Панычев ответил на вопросы журналистов. Фото: правительство Мурманской областиМинистр здравоохранения Дмитрий Панычев ответил на вопросы журналистов. Фото: правительство Мурманской области
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Кажется, уникальный быстро развертываемый ковидный госпиталь в Мурмашах все-таки останется не у дел. Мурманская область не только вышла на плато эпидемии коронавируса, но и начала постепенный спуск с него, а задействовать госпиталь так и не пришлось.

- На 31 июля у нас 10232 подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции. Увеличивается количество выздоровевших – больше 60% от всех зараженных. Свободных коек достаточно. В последнюю неделю отмечается даже их профицит. Количество северян, госпитализируемых за сутки с коронавирусом, меньше, чем тех, кого выписывают с выздоровлением, - отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Кроме того, около 2500 северян, у которых был диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.

Также министр отметил, что раннее лечение противовирусными препаратами, которые с последней декады июля северянам с ковид и ОРВИ стали выдавать бесплатно, уже приносит свои видимые результаты – рост заболевания коронавирусом и острой респираторной вирусной инфекцией снизился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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