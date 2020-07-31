Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Режим повышенной готовности в регионе будет продлен до 1 сентября»

31 Июль 2020 2020-07-31T11:45:54+03:00

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31 июля прошел брифинг губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о ситуации с коронавирусом в регионе. Глава региона рассказал о новых послаблениях и ограничениях, также на виртуальной встрече с журналистами затронули эпидемиологическую обстановку в Заполярье.

- Наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавирусом, и ОРВИ. Сейчас мы видим постепенное снижение заболевания, что полностью соответствует прогнозам оперативного штаба. Уровень тестирования остается высокой. Напомню, он в шесть раз превышает норматив. Кроме того, начинают высвобождаться койки в стационарах. Тем не менее, для обеспечения контроля ситуация мы продлеваем режим повышенной готовности до 1 сентября, - отметил Андрей Чибис.

Планируется, что с 1 сентября все учебные заведения начнут функционировать в обычном режиме. Сейчас идет подготовка к началу учебного года. Напомним: глава региона пообещал, что если вспышек коронавируса в области не будет, то с середины августа заработают в штатном режиме детские сады и рестораны.

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