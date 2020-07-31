2020-07-31T09:07:33+03:00
Происшествия

В Мончегорске водителя, прокатившего пассажиров на крыше авто, оштрафовали на 1000 рублей

«Комсомолка» выяснила, чем закончилась экстремальная поездка [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Водителя нашли и оштрафовали.Водителя нашли и оштрафовали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С кем поведешься, за того и штраф получишь. Шумная компания друзей подвела 28-летнего водителя Nissan из Мончегорска под Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Напомним: в городе металлургов подростки устроили фееричный заезд на капоте, крыше и багажнике автомобиля. Их поступок попал на камеру мобильного телефона очевидцев, а те выложили видео в сеть.

- Водитель иномарки, за пределами салона которой передвигались молодые люди, установлен и привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП России «Перевозка людей вне кабины автомобиля», - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как выяснилось, мужчина решил прокатить знакомых на своем авто, а те прямо на ходу стали вылезать из салона на кузов его иномарки. Водитель делала замечания, но его никто не слушал. Остановиться сразу он не мог: вокруг ехали другие машины, и от резкого торможения горе-пассажиры могли упасть аккурат им под колеса. Обочина же была слишком узкая. Поэтому молодой человек отвез беспокойную компанию в безопасное место и высадил.

Инспекторы ДПС смогли быстро найти приметный праворульный Nissan. Экстремальная поездка обошлась мужчине в 1000 рублей. И, признаться, легко отделался. Водитель иномарки мог угодить и вовсе за решетку, если бы кто-нибудь из пассажиров пострадал во время этой поездки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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