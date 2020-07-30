В Мончегорске подростки катались на крыше и капоте машины
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы с машины не падало. Знаменитая русская пословица подходит подрастающему поколению из Мончегорска именно в таком варианте.
В сети появилось видео, как подростки из этого славного города устроили покатушки на автомобиле. Правда, салона иномарки им показалось явно мало, поэтому удалая молодежь залезла на капот, крышу и багажник «железного коня». Их фееричный заезд попал на камеру мобильного телефона одного из очевидцев происходящего.
Думал ли водитель машины о том, что может угодить за решетку, если хотя бы один из его пяти пассажиров свалится во время этой экстремальной поездки?
- Наши сотрудники уже посмотрели выложенное в сеть видео. Ситуация находится на контроле, - сообщили «КП» в УГИБДД по Мурманской области.
В Мончегорске подростки катались на крыше и капоте машины.Автор: Подслушано Мончегорск! другой источник
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