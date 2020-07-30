2020-07-30T12:17:46+03:00
Происшествия

ДТП с автобусом в Мурмашах: пострадало дорожное ограждение

Большая машина едва не задела едущий по встречной полосе автомобиль
Елена МОЛОДЦОВА
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Автобус въехал в дорожное ограждение в Мурмашах. Фото: Мурманск ДТП ЧПАвтобус въехал в дорожное ограждение в Мурмашах. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Необычная авария произошла в Мурмашах вечером 30 июля. Рейсовый автобус, следующий по маршруту №106 из аэропорта в Мурманск, вдруг повел себя крайне строптиво.

- В 17.20 29 июля водитель автобуса «МАЗ» допустил наезд на дорожное ограждение у дома №3 по улице Советской в Мурмашах. В этот момент в салоне находились шесть пассажиров. Никто не пострадал. Проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, потеряв управление, автобус едва не задел едущую по встречной полосе машину – ее водитель вовремя сориентировался и смог уйти от удара.

Что стало причиной аварии, теперь выясняют инспекторы ДПС. Первым предположением свидетелей ДТП было, что из строя вышло рулевое управление большой машины. Однако главная версия – дело не в технической неисправности. По словам источника «КП», знакомого с ситуацией, водителя разомлел на летнем солнышке и на секунду задремал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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